US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen gedroht. Falls das Land sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, «beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus grösseres Ausmass und eine weitaus grössere Intensität haben als zuvor», drohte Trump. Er stellte die Öffnung der Strasse von Hormus auch für den Iran in Aussicht.
Der Markt interpretierte die Entwicklung als Deeskalationssignal. Die Anleihekurse profitierten von den gesunkenen Ölpreisen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Zinsen doch noch senken könnte, ist so wieder etwas gestiegen. Entscheidend dürfte aber sein, dass die Strasse von Hormus dauerhaft geöffnet wird und die Ölpreise nachhaltig sinken.
Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bewegten den Markt kaum. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht./jsl/jha/
(AWP)