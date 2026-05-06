US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt, Teheran aber gleichzeitig mit heftigen Angriffen gedroht. Falls das Land sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, «beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus grösseres Ausmass und eine weitaus grössere Intensität haben als zuvor», drohte Trump. Er stellte die Öffnung der Strasse von Hormus auch für den Iran in Aussicht.