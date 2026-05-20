US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer «finalen Phase» seien. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verweist auf den sogenannt «White House Pool Report», der von Journalisten täglich erstellt wird. «Wir werden sehen, was passiert», wird Trump weiter zitiert.
Die Anleihen profitierten, da ein Rückgang der Ölpreise auch die Inflationsgefahr dämpft. Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise würde daher auch die Aussicht auf Leitzinssenkungen in diesem Jahr erhöhen./jsl/jha/
(AWP)