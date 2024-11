Grund für den Rendite-Rutsch sind gesenkte Inflationserwartungen nach der Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump. Am Markt werde davon ausgegangen, dass dieser einen potenziell mässigenden Einfluss auf die Politik der neuen Regierung haben dürfte, sagte Shaun Osborne, Stratege bei Scotiabank. So befürworte Bessent zum Beispiel eine schrittweise Vorgehensweise bei den geplanten Import-Zöllen. Es wird befürchtet, dass diese teils sehr hoch ausfallen und so die Teuerung in den Vereinigten Staaten anheizen.