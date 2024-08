Damit knüpften die Anleihen an ihre Vortagsgewinne an. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch Signale für eine Zinssenkung im September gegeben. Die Erwartung an sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten wurde durch heimische Konjunkturdaten am Donnerstag bestärkt. Dies stützte die Kurse erneut.