US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe diesen beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen - «aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben», schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Er drohte mit einer «massiven Erhöhung» der Zölle auf Waren aus China und verwies auf die jüngsten «feindseligen» Exportkontrollen für seltene Erden. Ein eskalierender Zollkrieg mit China dürfte auch die US-Wirtschaft hart treffen.