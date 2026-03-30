Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt jedoch hoch. In der fünften Woche hält der militärische Schlagabtausch im Nahen Osten an. Ein schneller diplomatischer Durchbruch zur Beendigung des Konflikts zeichnet sich bislang nicht ab. Stattdessen droht im Iran eine US-Bodenoffensive. Deren Ziele könnte nach Medienberichten sein, das hochangereicherte Uran zu bergen und die Kontrolle über das Öl des Landes zu übernehmen. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit massiven Angriffen, falls es keine rasche Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Öffnung der Strasse von Hormus gibt./jsl/he