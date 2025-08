«Die Zolleskapaden hinterlassen deutliche Bremsspuren am US-Arbeitsmarkt», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Die Zölle dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung also doch stärker als bislang angenommen.» US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch noch eine Zinssenkung unter Verweis auf den soliden US-Arbeitsmarkt abgelehnt.