Die Anleger warten auf die im weiteren Wochenverlauf anstehende Vielzahl an wichtigen Konjunkturdaten. Zudem steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Die Fed wird wohl erneut dem starken politischen Druck widerstehen und ihre Leitzinsen nicht senken. Experten erwarten jedoch mit Spannung, wie Notenbankchef Jerome Powell auf die heftigen Angriffe von US-Präsident Donald Trump reagieren wird, der immer wieder starke Zinssenkungen verlangt. Volkswirte erwarten, dass es im weiteren Jahresverlauf zu Lockerungen der Geldpolitik kommen wird.