Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Die Anleger hoffen, dass die nächste Runde der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. Für Anfang April ist bislang geplant, dass Trump weitere Zollmassnahmen bekannt gibt. Allerdings kündigte er an diesem Montag Zölle gegen Venezuelas Handelspartner an.