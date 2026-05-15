Belastet wurden die Anleihen durch die erneut gestiegenen Ölpreise. Die Anleger haben sich laut Händlern von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist nicht in Sicht. Die wachsenden Inflationserwartungen dämpfen die Aussicht auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank.
Zudem liefere das konjunkturelle Umfeld in den Vereinigten Staaten derzeit wenig Gründe, die Geldpolitik zu lockern, schreiben die Experten der Helaba. So ist die Industrieproduktion in den USA im April stärker gestiegen als von Volkswirten erwartet./jsl/he
(AWP)