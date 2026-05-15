Belastet wurden die Anleihen durch die erneut gestiegenen Ölpreise. Die Anleger haben sich laut Händlern von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist nicht in Sicht. Die wachsenden Inflationserwartungen dämpfen die Aussicht auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank.