Teheran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die «Achse des Widerstands» hätten die vollständige Sperrung der Strasse von Hormus und der Strasse von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde «Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler» aussetzen, hiess es von Tasnim.