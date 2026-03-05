Die Kriegshandlungen im Nahen Osten weiten sich aus. Die Öl- und Gaspreise legten nach einer vorübergehenden Beruhigung wieder deutlich zu. «Dies weckt Inflationssorgen und die Angst davor, dass die Notenbanken die bisher als möglich erachteten Zinssenkungen verschieben oder die Leitzinsen sogar erhöhen», heisst es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen.