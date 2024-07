Zum anderen liess die wiederbelebte Aussicht auf einen Sieg von Donald Trump bei der im November anstehenden Präsidentschaftswahl die Renditen steigen. Auslöser war die Meldung, dass Trump vor dem Obersten US-Gericht einen bedeutsamen Teilsieg errungen hatte. In der Frage, ob Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind, entschied das Gericht in Washington, dass zumindest für offizielle Amtshandlungen Immunität gilt. Sollte Trump die Wahl gewinnen, könnte sich die Inflation in den USA beschleunigen, schrieben die Analysten von Morgan Stanley. Dementsprechend legten die Renditen auch vor diesem Hintergrund zu./la/he