Positiv überraschten auch die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche unerwartet zurückgegangen waren. Daten zur Beschäftigung werden derzeit besonders stark beachtet, da der monatliche Arbeitsmarktbericht für den Juli enttäuscht hatte. Dies schürte die Erwartungen auf deutliche Zinssenkungen in den USA. Die im Juli stärker als erwartet gesunkene Industrieproduktion stützte die Anleihen am Donnerstag in diesem Umfeld kaum./jsl/he