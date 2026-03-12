Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um über neun Prozent auf 95,32 US-Dollar gestiegen. Der Iran will die Blockade der Strasse von Hormus für den Öltransport fortsetzen. Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.