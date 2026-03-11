«In Anbetracht des im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Ölpreises ist das Februar-Datenmaterial ohnehin nicht mehr von allzu grosser Bedeutung - der Blick richtet sich auf die März-Daten», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Die Fed sitzt somit zwischen den Stühlen. Zuletzt zeigte der US-Arbeitsmarkt Schwächen, gleichzeitig steigt die Inflationsrate.» Die Währungshüter würden in diesem Spannungsfeld zunächst weiter an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten./jsl/nas