Belastet wurden die Anleihen durch die daraufhin deutlich gestiegenen Ölpreise. Dies schürt erneut Inflationserwartungen, was eher für Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed sprechen könnte. Die jüngste Entspannung an den Ölmärkten hatte diese Erwartung gedämpft. Die US-Notenbank steht unter Druck von Trump, der immer wieder Zinssenkungen gefordert hat. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh bekannte sich zur Unabhängigkeit der Notenbank und dem Ziel der Preisstabilität./jsl/jha/