US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einer lange unentschiedenen Entwicklung ins Minus gedreht. Die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed gab dann allerdings keine negativen Kursimpulse mehr. Auch die Aktien- und Devisenmärkte hatte das Protokoll relativ kalt gelassen - noch am ehesten zeigte sich an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq ein negativer Effekt.

21.02.2024 21:09