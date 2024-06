US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach frühen Verlusten im Handelsverlauf knapp ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 110,36 Punkte und knüpfte damit an den jüngsten Aufwärtstrend an. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf 4,28 Prozent.