Am Nachmittag gewährt der Einkaufsmanager-Index von S&P Einblick in die Unternehmensstimmung in die USA. Erwartet wird wie im Vormonat ein Wert von 49 Punkten. Das wichtigste Ereignis für die Bondmärkte dürfte aus Sicht der DekaBank allerdings die Aufnahme bei der Auktion einer 20-jährigen US-Anleihe sein.