Am Montag hatte die Einigung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China die Aktienmärkte angetrieben und im Gegenzug die Kurse der als sicher geltenden Staatspapiere unter Druck gesetzt. Der Kursrutsch setze sich bis zur Wochenmitte fort, bevor am Donnerstag eine Gegenbewegung einsetzte. Diese jedoch wurde am Freitag durch Konjunkturdaten etwas ausgebremst.