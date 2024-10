Konjunkturnachrichten waren überwiegend positiv ausgefallen, sodass die als sicher geltenden Staatspapiere kaum gefragt waren. So stiegen die Konsumausgaben im September überraschend deutlich. Zudem fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet und stark. An den Finanzmärkten wird diese Kennziffer stark beachtet, weil sie als Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem Jobmarkt gilt und damit für den Bericht der Regierung, der am Freitag erwartet wird. In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank./la/he