Die Anleihekurse hatten bereits am Dienstag von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise profitiert. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. Diese Entwicklung setzte sich am Mittwoch fort. Die Renditen waren seit Anfang Oktober spürbar gestiegen. Nach starken Arbeitsmarktdaten war die Aussicht auf weitere deutliche Zinssenkungen gesunken. Mit den gesunkenen Ölpreisen setzt seit Dienstag eine Trendwende ein.