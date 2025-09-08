Die Anleihen knüpften an ihre Kursgewinne vom Freitag an - als die Kurse deutlich zulegten. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA am Montag nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat August.