Die Anleihen legte hingegen zuletzt trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch zu. Allerdings sind die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Einschätzung der Helaba-Experten. Nachdem der Dollar nach der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse am Mittwoch noch kurzfristig unter Druck stand, legte er rasch zu. Die Renditen zehnjähriger US-Anleihen waren jedoch bereits im Vorfeld der Zinsentscheidung gefallen. Anfang September hatte sie noch bei rund 4,3 Prozent gelegen.