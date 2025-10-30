Die Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vom Vortag stützten die Renditen. Dieser hatte die Erwartung einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember gedämpft. «Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher», sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell räumte zudem ein, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung «stark unterschiedliche Ansichten» gegeben habe.