Konjunkturdaten bewegten nicht nennenswert. Im Blick standen vielmehr Äusserungen des regionalen Notenbank-Präsidenten aus Minneapolis sowie im späteren Verlauf eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen im Rekordwert von 42 Milliarden Dollar. Neel Kashkari hält zwei bis drei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr für gerechtfertigt, was deutlich weniger wäre, als derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist. Aktuell werden etwa fünf Zinsschritte um insgesamt 1,25 Punkte nach unten erwartet, wobei die erste Lockerung im Mai erwartet wird.