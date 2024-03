An den Finanzmärkten scheinen sich die Anleger zunehmend auf Zinssenkungen einzustellen, auch wenn diese vielerorts noch nicht unmittelbar anstehen. In den USA und der Eurozone deutet einiges auf eine erste Reduzierung in den Sommermonaten hin. In diese Richtung wurden Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell und der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, vom Mittwoch gedeutet. Auch in Grossbritannien dürfte es noch etwas dauern mit geldpolitischen Lockerungen, wie am Donnerstag aus der Zinsentscheidung der Bank of England hervorging.