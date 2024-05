Kurz vor dem Wochenende zeigte sich ein impulsarmer Handel am US-Anleihemarkt. Auch am New Yorker Aktienmarkt wird zum Auftakt mit wenig Kursbewegung gerechnet. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.