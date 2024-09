Die Kursbewegungen vom Vortag haben sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Am Dienstag waren die Kurse noch gestiegen und die Renditen im Gegenzug nach unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten unter Druck geraten. Die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher war im September deutlich gefallen, was am Markt die Spekulation auf eine weitere deutliche Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte durch die US-Notenbank Fed verstärkte./jkr/la/men