Die Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. Diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs haben am Wochenende keine Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump sagte eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig ab - zum zweiten Mal in einer Woche. Er begründete dies auch mit einem inakzeptablen Vorschlag des Irans. Die Strasse von Hormus bleibt damit fast vollständig geschlossen. Der weiterhin hohe Ölpreis sorgt weiter für Inflationsgefahren und dämpfen das Wirtschaftswachstum.