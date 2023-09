Anleger gingen mehr ins Risiko und griffen am US-Aktienmarkt zu. Die Konjunkturdaten waren insgesamt stark ausgefallen und passten damit zum Trend in den USA. Ein weiterer, wahrscheinlich dafür aber letzter Zinsschritt der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche könnte so wahrscheinlicher werden. «Die Wall Street scheint mit dem Risiko einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed zufrieden zu sein», kommentierte Edward Moya, Marktanalyst beim Broker Oanda die Gewinne an den US-Börsen.