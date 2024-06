Die Kurse von US-Anleihen sind nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche wieder etwas unter Druck geraten. Die Bewegungen hielten sich aber im Vergleich zu den jüngsten Kursausschlägen in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel am Montag um 0,37 Prozent auf 110,44 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf 4,27 Prozent.