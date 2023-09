Mit Spannung wird indes auf die kommende Woche gewartet, denn dann trifft die Fed ihre nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird derzeit mit einer Zinspause gerechnet. Für die darauffolgende Sitzung Anfang November ist eine Zinsanhebung nicht vollständig eingepreist. Das bedeutet, dass so mancher davon ausgeht, dass der Leitzinsgipfel in den USA bereits erreicht sein könnte./ck/jha/