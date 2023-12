Für Zinsauftrieb sorgten rückläufige Erwartungen an baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Offenbar haben jüngste Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell für etwas Ernüchterung gesorgt. Zwar hatte Powell vor dem Wochenende die bekannte Linie bestätigt, wonach die Fed geldpolitisch vorsichtig agieren wolle, was als Absage an weitere Straffungen verstanden wurde. Allerdings sprach er sich auch gegen rasche Zinssenkungen aus.