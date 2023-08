Am frühen Nachmittag rückten Daten zum Auftragseingang der US-Industrie sowie zu Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den Fokus. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Es ist der zweite Rückgang in Folge und kam für Ökonomen überraschend. Der anhaltend robuste Arbeitsmarkt spricht eher für weiter steigende Leitzinsen der US-Notenbank. Die Auftragseingänge für langlebige Güter blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück und gaben im Juli stärker als erwartet nach.