Belastet wurden die Kurse durch besser als erwarte ausgefallene Konjunkturdaten. In den USA hat sich die Stimmung der Verbraucher im August erneut aufgehellt. Der Indikator für die Konsumlaune des Marktforschungsinstitut Conference Board stieg den zweiten Monat in Folge und ist überraschend hoch ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger stärkte und die Nachfrage nach Festverzinslichen bremste.