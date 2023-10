Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angespannt. Der Krieg zwischen Hamas und Israel sorgt nach wie vor für Verunsicherung an den Märkten. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen drohen die bisherigen diplomatischen Bemühungen zu scheitern. Ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem jordanischen König Abdullah II., an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, wurde abgesagt.