Robuste Konjunkturdaten drückten auf die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. In der vergangenen Woche wurden auf dem Jobmarkt überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Zudem fielen von regionalen US-Notenbanken erhobene Daten besser aus als gedacht: Sowohl die Industriestimmung im Bundesstaat New York als auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hellten sich unerwartet deutlich auf.