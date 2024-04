Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt zeigten Konjunkturdaten, dass die amerikanische Wirtschaft zu Beginn des Jahres überraschend deutlich an Fahrt verloren hat. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um annualisiert 1,6 Prozent. Im vierten Quartal war die weltgrösste Volkswirtschaft noch gut doppelt so stark gewachsen.