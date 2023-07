An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse auf die Zinsentscheidungen grosser Notenbanken in dieser Woche. Am Mittwoch wird von der US-Zentralbank Fed eine weitere Zinsanhebung erwartet, am Donnerstag dürfte es ihr die Europäische Zentralbank (EZB) gleichtun. Die japanische Notenbank dagegen wird am Freitag nach Meinung vieler Beobachter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten.