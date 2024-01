Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem wichtige Daten aus der US-Industrie auf dem Programm, die ebenfalls für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag wird der Index des ISM-Instituts zur Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager in den Industriebetrieben erwartet. Die Daten werden an den Finanzmärkten stark beachtet./jkr/jsl/mis