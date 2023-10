Nach wie vor bleibt die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA ein wichtiger Treiber für die Renditen am US-Rentenmarkt. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten überraschend stark ausgefallen. Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass sich die Stimmung in den Betrieben der US-Industrie im September unerwartet stark aufgehellt hatte, was für weiter steigende Zinsen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation spricht.