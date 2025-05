In den USA wurde von der Regierung ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, das Steuersenkungen vorsieht und die bereits starke Verschuldung weiter erhöhen dürfte. Die Sorgen über steigende Haushaltsdefizite und noch mehr Schulden in den USA trieb die Rendite für Anleihen weiter in die Höhe. Zuletzt hatte die Ratingagentur Moody's den Vereinigten Staaten die Bestnote «AAA» entzogen und dies mit der steigenden Verschuldung begründet.