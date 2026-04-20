Zuletzt sagte US-Präsident Donald Trump, dass sich Vizepräsident JD Vance an diesem Montag auf den Weg zu weiteren Verhandlungen nach Pakistan mache. Zudem machte Trump klar, es sei «höchst unwahrscheinlich», dass er den Waffenstillstand mit dem Iran verlängern werde, falls vor dessen Ablauf keine Einigung erzielt werde. Ferner betonte der Präsident, an der Seeblockade festhalten zu wollen, bis es eine Einigung mit dem Iran gibt. Der Iran dränge auf eine Aufhebung - die werde es aber nicht geben «bis ein Deal unterzeichnet ist», zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einem Telefoninterview.