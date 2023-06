In Europa hoben zahlreiche Notenbanken ihre Leitzinsen weiter an, zum Teil deutlich. Grösste Aufmerksamkeit kam der Bank of England zu, die ihren Leitzins stärker als erwartet um einen halben Prozentpunkt erhöhte. Auch die Zentralbanken Norwegens, der Schweiz und der Türkei strafften ihre Geldpolitik.