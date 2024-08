In der vergangenen Woche hatten ernüchternde US-Konjunkturdaten die Erwartungen an Zinssenkungen durch die Fed verstärkt. Die Verunsicherung über die künftige Entwicklung in den USA belastete die Aktienmärkte in Asien und Europa und sorgte zunächst auch für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Am Freitag hatte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Verunsicherung angefacht.