Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Mittwoch auf dem Programm stehen.