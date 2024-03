An den Finanzmärkten wird weiterhin auf eine erste Leitzinssenkung in den USA in diesem Sommer spekuliert. In diese Richtung wurden jüngste Äusserungen von Notenbankchef Jerome Powell interpretiert. Angesichts einer immer noch hartnäckigen Inflation sowie robuster Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten ist auch ein späterer Zinsschritt denkbar./jsl/edh/nas