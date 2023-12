Die US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im späten Handel kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,03 Prozent im Plus bei 111,17 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere belief sich auf 4,13 Prozent. Die Bewegungen am Markt waren überschaubar, die Anleger hielten sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag zurück. Zudem fielen bereits zu Handelsbeginn veröffentlichte US-Konjunkturdaten unspektakulär aus./bek/ngu

07.12.2023 21:02